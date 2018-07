Mauá inaugura nova escola na quarta-feira (31)

A denominação de logradouros e obras públicas na cidade de Mauá é de competência da Câmara Municipal.

Inaugurada hoje no Jardim Araguaia, a Escola Municipal Alice Túlio Jacomussi recebe 163 alunos da educação infantil.O local tem capacidade para receber 400 estudantes, o que deve ocoorer apenas ano que vem.A instituição foi intitulada Alice Túlio Jacomussi, nome da avó do prefeito Átila Jacomussi, detido no início de maio por suspeita de envolvimento na chamada "máfia da merenda".O grupo é acusado de desviar dinheiro da alimentação de alunos de escolas públicas do Estado de São Paulo. Átila obteve o direito de responder em liberdade.