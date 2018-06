Mauá disponibiliza dose padrão de vacina da febre amarela

Pessoas que viajarão para o exterior nos próximos dias podem tomar a dose na UBS da Vila Magini

O município de Mauá disponibilizou a dose padrão da vacina contra a febre amarela para pessoas que viajarão para o exterior nos próximos dias, segundo nota divulgada na terça-feira (5).



A DPVI (Dose Padrão para Viajante Internacional) já está disponível na UBS da Vila Magini. Vale lembrar que essa dosagem imuniza o passageiro de forma vitalícia. Quem tomou a dose fracionada há mais de 30 dias e irá viajar ao exterior, precisa se imunizar novamente.



Para se vacinar é necessário apresentar o comprovante de viagem internacional (cartão de embarque ou passagem aérea), documento com foto e se possível, carteirinha de vacinação.



O passageiro precisa apresentar o Certificado Internacional de vacinação. O documento pode ser emitido nos portos, aeroportos e no Atende Fácil do município de São Caetano do Sul.



A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) exige a imunização de pessoas que vão viajar para mais de 100 países. A lista completa está disponível no site do Ministério das Relações Exteriores.



A UBS da Vila Magini fica na Rua David Boscariol, n° 38 e funciona das 8h às 17h.