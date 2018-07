Motivação é crise financeira enfrentada pelo município

A Prefeitura de Mauá decretará estado de calamidade pública. A decisão foi motivada, de acordo com o secretário de Governo, Antonio Carlos de Lima, pela crise financeira enfrentada pelo município.



Um dos problemas apontados foi o atraso no pagamento de fornecedores que ultrapassa nove meses.



"O documento recomenda que todos os setores (secretarias e autarquias) façam contenção de gastos, cortem contratos e despesas entre outras orientações. Tudo isso será feito de forma que os serviços municipais não sejam prejudicados, portanto, a população de Mauá não será afetada", informou a administração em nota.



O decreto, se aprovado pela Assembleia Legislativa, permite uma flexibilização na Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece regras para a administração.



O artigo 65º da legislação prevê que sejam "suspensas a contagem dos prazos" e "dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho", entre outras obrigações que limitam as ações da prefeitura.