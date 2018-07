Mauá: 27 bairros ficam sem água no domingo

Suspensão do abastecimento acontece para a que seja feita lavagem do reservatório

Pelo menos 27 bairros de Mauá poderão ficar sem água neste domingo (29). De acordo com a Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá), autarquia responsável pelo pelo serviço, a suspensão do abastecimento ocorre para que seja realizado a lavagem no reservatório.



A operação está prevista para acontecer entre 7h e 18h. Após a conclusão, a Sama disse que irá realizar uma manobra de aceleração da normalização do serviço. Entretanto, a retomada do abastecimento está prevista para aconetecer apenas após às 23h do domingo.



A unidade que passará pelo procedimento abastece a zona baixa da cidade. "É importante ressaltar que este trabalho é fundamental para garantir a qualidade da água que é distribuída, conforme determinação do Ministério da Saúde", informou a autarquia em nota.



A autarquia disse que a normalização é gradativa, podendo haver intermitência nos pontos mais altos, "que serão equalizados no decorrer da madrugada", declarou.



Veja abaixo os bairros que devem ser afetados:



Capuava; Loteamento Coral; Matriz; Sítio Sertão; os jardins: Bogus, Camila, Campo Verde, Cerqueira Leite, Haydeé, Itapark, Pedroso, Pilar, Santa Cecília, Santa Lídia; os parques das Américas e São Vicente; as vilas: América, Assis Brasil, Augusto, Bocaina, Carlina, Emílio, João Ramalho, Noêmia, Nossa Senhora das Vitórias, Santa Cecília e Vitória.