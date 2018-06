Maternidade particular pede doação de leite materno

Atualmente, o banco de leite não consegue suprir toda a demanda dos seus 30 leitos de UTI Neonatal

A Maternidade Brasília está pedindo doações de leite materno para suprir as demandas da unidade hospitalar. Atualmente, o banco de leite não consegue suprir toda a demanda dos seus 30 leitos de UTI Neonatal.



Segundo a pediatra e coordenadora do banco de leite da Maternidade Brasília, Sandi Sato, embora Brasília seja a capital mundial da doação de leite, nem sempre este produto chega aos hospitais privados. "Fazemos a coleta de leite em Brasília há 40 anos, o Distrito Federal é o Estado que mais coleta leite humano no mundo, mas as pessoas, em geral, não se lembram dos hospitais privados na hora de fazer a doação. E, como sangue, não se compra leite materno", explica.



De acordo com a pediatra, a maternidade mantém o banco de leite com os mais rigorosos padrões, porém não consegue suprir a demanda. "Nós temos a maior UTI Neonatal da rede particular, portanto, nossa necessidade é grande e não conseguimos suprir só com as mães dos bebês internados", conta Sadi. A Maternidade Brasília recebe doações e conta com o serviço de coleta em casa.



As interessadas em doar devem ligar para o número (61) 2196-5318, responder a um questionário realizado por telefone e, se estiver tudo certo, é feito o agendamento para a entrega do kit coleta que é composto por toca, protetor facial e pote de vidro com tampa de plástico. Após a coleta, o leite deve ser guardado no congelador.



A maternidade esclarece que após coletado basta ligar para o banco de leite para que eles façam o recolhimento e levem novo kit. O leite congelado dura até 15 dias.