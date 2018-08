Matemático furtado vai receber outra medalha Fields

Data de entrega do prêmio ainda será definida

O iraniano Caucher Birkar vai receber uma nova medalha Fields depois que a sua desapareceu na cerimônia de premiação, no Riocentro, na Barra da Tijuca, na última quarta-feira (1º).



A Polícia Civil já identificou dois suspeitos de furtarem a medalha, de 14 quilates, que vale cerca de R$ 16 mil. A nova medalha será entregue em uma nova cerimônia de premiação, em horário, data e local a serem definidos.



O iraniano teria deixado a pasta, onde guardou sua medalha, em cima de uma mesa. Ao perceber o sumiço da pasta, apenas 30 minutos depois da entrega do prêmio, o iraniano chamou os seguranças. Eles encontraram a pasta, mas a medalha não estava mais lá.



A honraria internacional, considerada um Prêmio Nobel da Matemática, foi entregue durante abertura do Congresso Internacional de Matemática a quatro cientistas que se destacaram neste ramo de conhecimento nos últimos quatro anos. Esta foi a primeira vez que o Brasil sediou a cerimônia de entrega da honraria.



*Com Agência Brasil