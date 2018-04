Marinha vai empregar efetivo maior em ações da intervenção

uzileiros navais da Marinha de Guerra do Brasil vai passar a atuar no Rio de Janeiro, em ações da intervenção federal na segurança pública, a partir desta segunda (2). O órgão não especificou, no entanto, quantos homens serão deslocados ou quais ações eles participam.

Forças Armadas (Marinha, Exército e Força Aérea) atuam, desde o início, em conjunto no planejamento das operações de Garantia da Lei e da Ordem, incluindo em ação de patrulhamento. A partir dessa segunda-feira, 2 de abril, um maior efetivo da Marinha será empregado nessas ações", informou o CML, por meio de nota, ao Destak.



Segundo informações do jornal "O Globo", não confirmadas pelo CML, os fuzileiros vão atuar no patrulhamento da área do 1º Distrito Naval, na Praça Mauá, até o Mirante do Leblon, em todo o trecho de orla da cidade. Eles serão utilizados para suprir a redução do efetivo, uma vez que policiais militares do 14º BPM (Bangu) começam um curso de reciclagem, com técnicas de abordagem e tiros, nesta segunda.

