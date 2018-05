TJDFT determina que lei Maria da Penha também vale para Transexuais

A 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou nesta terça-feira (8) que o procedimento que investiga crimes de ameaça e lesões corporais contra uma transexual feminina deve tramitar no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com aplicação das normas protetivas da Lei Maria da Penha. A decisão foi por unanimidade, e foi tomada com base em provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal.De acordo com o processo, no âmbito da 1ª instância, o juiz originário do caso de "Raquel" em relação ao ex-companheiro, que sempre foi ciumento e a agredia física e moralmente, deferiu medidas cautelares de afastamento do lar e proibição de aproximação e contato. O magistrado determinou a redistribuição do processo para uma Vara Criminal, por não supor que o caso pudesse ser amparado pelas normas tutelares da Lei Maria da Penha.Raque teria sofrido as agressões depois que chegou em casa tarde, porque havia saído para beber com as amigas sem dar satisfações ao agressor. A turma declarou, portanto que "Negar incidência da Lei Maria da Penha, nesta hipótese, é observar a dupla fragilidade da vítima - por ser mulher e por ser transgênero - sem garantir-lhe qualquer forma especial de tutela."