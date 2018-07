Maré recebe 1º Seminário Marielle Franco, sobre mulher negra

Além de debates e oficinas, encontro conta com a participação de Monica Benício, companheira da vereadora assassinada

A favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, recebe o 1º Seminário Marielle Franco, em homenagem à vereadora do PSOL assassinada no dia 14 de março. O evento, promovido pelo projeto Luta Pela Paz, acontece nesta terça (24) e quarta (25), com debates e oficinas. A data foi escolhida por ser o Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha (25/7).



Uma das presenças confirmadas do evento é de Monica Benício, companheira de Marielle, responsável pela fala de abertura do seminário do dia 25. Ela ainda participa de uma das oficinas da Rede Nami – projeto que aborda direitos da mulher negra pelo grafite e que, na semana passada, recebeu Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz. Malala e representantes da Rede grafitaram o rosto de Marielle Franco na favela da Tavares Bastos.



Já no primeiro dia, hoje, as atividades são voltadas para crianças. Há duas oficinas: identidade através de contação de histórias; e bonecas abayomi, que são um símbolo de resistência. Elas foram criadas para acalentar as crianças durante as terríveis viagens a bordo de navios que faziam o percurso da África para o Brasil. Durante a noite, as crianças ainda têm um bailinho, com a participação de Baile dos Crespinhos e MC Elis.





Além disso, outras oficinas serão ministradas, todas voltadas para o reconhecimento, exaltação e valorização da mulher negra na sociedade: Mulheres ao Vento - Ancestralidade e Dança, com o coletivo Mulheres ao Vento; Saúde do coração; Street dance; e Tranças e Turbantes.