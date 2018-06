Marcia Mah canta Prismah em Centro Cultural

"Prismah – Um olhar sobre o corpo da voz" é o nome do show da multiartista Marcia Mah que, em turnê pelo estado de São Paulo financiada pelo ProAC, se apresenta na sexta-feira (29) no Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo.A cantora sobe ao palco acompanhada de um trio com direito a efeitos eletrônicos para mostrar ao público a MPB autoral fortemente influenciada por world music. Além de musicista habituada a atuar como solista em orquestras, Marcia é formada em filosofia e já tocou em Portugal.Centro Cultural Casarão, às 20hAo fim do show, a cantora passa o chapéu paracoletar a contribuição livre - 3287-6800