Marcha das Mulheres Negras protesta contra racismo

Em sua 4ª edição, a Marcha das Mulheres Negras tomou parte da avenida Atlântica, na orla da praia de Copacabana, zona sul, no final da manhã e início da tarde deste domingo (29). Cerca de 7 mil pessoas participaram da manifestação. O grupo protestou contra o racismo e a violência que atinge as mulheres negras no país.A concentração aconteceu por volta das 11h, na altura do Posto 4. O grupo caminhou até a altura do hotel Copacabana Palace, onde chegou por volta das 14h. Marielle Franco, assassinada no dia 14 de março, foi lembrada durante o ato. Na homenagem, oito mulheres negras carregaram, em silêncio, uma foto da vereadora.