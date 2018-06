Maratona do Rio terá esquema especial de trânsito

Corrida de rua acontece sábado (2) e domingo (3) e provoca interdições do Recreio ao Aterro do Flamengo

A Maratona e Meia Maratona do Rio, que estão entre as maiores corridas de rua da América Latina e que devem receber cerca de 38 mil pessoas, terão um esquema de trânsito especial, montado pela Prefeitura do Rio, por meio da CET-Rio. Sábado (2), a Meia Maratona terá inicio na avenida do Pepê, às 6h15. Domingo (3), é a vez da Maratona, que começa na Praça Tim Maia, no Pontal, às 6h30. Ambas as competições seguirão por toda a orla carioca, até o Aterro do Flamengo. Ao todo, nos dois dias, há provas de 42km, 21km, 10km, 6km e uma infantil – a Maratoninha Gloob –, além do Desafio Cidade Maravilhosa (21km + 42km).



Confira as interdições:



Meia Maratona (sábado)



- De 22h de sexta às 14h de sábado: Aterro do Flamengo



- De 0h às 12h: avenida do Pepê, entre a avenida Lúcio Costa e a rua Sargento João de Faria



- De 4h às 12h: Ponte da Joatinga, sentido São Conrado, Túnel do Joá (pista inferior), Elevado das Bandeiras (pista inferior) e Túnel de São Conrado (pista inferior)



- De 4h às 14h: avenida Prefeito Mendes de Morais, meia pista de rolamento, entre a rua Princesa Diana de Gales e a rua Engenheiro Armandino de Carvalho, sentido São Conrado/Leblon; avenida Prefeito Mendes de Morais, faixa junto à orla, entre a rua Engenheiro Amandino de Carvalho e a avenida Niemeyer; avenida Niemeyer, sentido Leblon; e avenida das Nações Unidas (Enseada de Botafogo)



- De 6h às 12h: Orla Leblon, Ipanema e Copacabana (pista reversível junto às edificações na avenida Atlântica); rua Francisco Otaviano, meia pista de rolamento junto à ciclovia, à direita da mão de direção; uma faixa da Avenida Princesa Isabel (o acesso ao Leme será realizado através da reversível que será montada na avenida Princesa Isabel)



Maratona (domingo)



- De 20h de sábado até o fim da área de lazer: Aterro do Flamengo



- De 0h às 10h: avenida Lúcio Costa, pista junto a orla, no trecho entre a avenida Gilka Machado e avenida Armando Ribeiro



- De 4h às 10h: Estrada do Pontal, entre a avenida Vereador Alceu de Carvalho e a avenida Gilka Machado; avenida Paulo Tapajós, entre a avenida Gilka Machado e Estrada do Pontal;

avenida Lúcio Costa, pista junto a orla, entre avenida Gilka Machado e avenida Pedro Moura



- De 4h às 12h: avenida Lúcio Costa, entre avenida Pedro Moura e o retorno, em frente ao número 9.550; Ponte da Joatinga; avenida Prefeito Mendes de Morais, meia pista de rolamento, entre a rua Princesa Diana de Gales e a rua Engenheiro Armandino de Carvalho, sentido São Conrado/Leblon; avenida Prefeito Mendes de Morais, faixa junto à orla, entre a rua Engenheiro Amandino de Carvalho e a avenida Niemeyer



- De 4h às 14h: avenida Lúcio Costa, trecho entre o número 9550 e a avenida do Pepê, junto a orla; avenida do Pepê; Ponte da Joatinga, sentido São Conrado; Túnel do Joá (pista inferior); Elevado das Bandeiras (pista inferior) e Túnel de São Conrado (pista inferior); duas faixas na avenida Lauro Sodré, entre o Túnel do Pasmado e a interseção com a rua General Góes Monteiro, sentido Zona Sul; duas faixas no Túnel do Pasmado; avenida Repórter Nestor Moreira; avenida Niemeyer, pista sentido Leblon; meia pista da Rua Francisco Otaviano



- De 4h às 15h: avenida das Nações Unidas (Enseada de Botafogo)



- De 5h às 14h: duas faixas da avenida Princesa Isabel; Túnel Engenheiro Marques Porto e avenida Lauro Sodré, sentido Centro



- De 6h até o final da área de lazer: orla Leblon, Ipanema e Copacabana (a inversão da pista junto às edificações da avenida Atlântica ocorrerá às 7h)



- Durante a passagem de corredores: avenida Prefeito Mendes de Morais, de forma intermitente, na interseção com a avenida Princesa Diana de Gales, ambos os sentidos;



Estacionamento proibido



- Das 0h às 10h de sábado (2) e das 4h às 14h de domingo (3): avenida do Pepê, ambos os lados, entre a avenida Olegário Maciel e a rua Sargento João de Faria; rua Tenente Airton Pereira, ambos os lados, entre a avenida do Pepê e avenida Comandante Júlio de Moura; Praça Tim Maia



- Das 6h de sábado (2) às 14h de domingo (3): avenida Nossa Senhora de Copacabana, lado esquerdo, entre a rua Figueiredo de Magalhães e a avenida Princesa Isabel; rua Francisco Otaviano, entre a rua Bulhões de Carvalho e a rua Raul Pompeia;