Maquetes exploram arquitetura de Campinas

História e patrimônio são representados por miniaturas no MIS

A arquitetura do século 19 dos prédios de Campinas foi impulsionada pela economia cafeeira e a vinda da ferrovia à cidade. Para celebrar e resgatar a estética eclética das edificações, o MIS (Museu da Imagem e do Som) de Campinas segue até o dia 22 com a mostra "Do Ecletismo ao Contemporâneo" que reúne maquetes dos prédios históricos que são patrimônio e ícones urbanos regionais.



No MIS de segunda a sexta-feira, das 10h às 12h e das 14h às 18h; sábados, das 10h às 12h e das 14h às 16h



Gratuito



3733-8800