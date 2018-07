Manutenção vai interromper abastecimento de água para mais de 800 mil pessoas

Na quinta-feira, após a conclusão dos serviços, o sistema voltará a funcionar com o restabelecimento do abastecimento de água para as áreas afetadas pela paralisação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 081 0195.

Mais de 800 mil pessoas do Recife e região metropolitana ficarão sem abastecimento de água por 48 horas a partir das 7h desta terça-feira (24). A suspensão será motivada para a realização de obras de melhoria no Sistema Produtor Tapacurá, que é o segundo maior da Região Metropolitana. A medida irá afetar 73 bairros do Recife (exceto os da Zona Sul), dez de Jaboatão dos Guararapes, dois de Olinda e todo município de Camaragibe.De acordo com a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), as intervenções serão realizadas no bairro das Graças, nas ruas Amélia e Senador Alberto Paiva, por uma equipe de 15 técnicos. Os serviços ocorrerão próximo ao meio-fio da calçada, por este motivo, só será isolada uma faixa da pista, com interferência parcial no trânsito local. A área da obra será sinalizada, conforme orientações da CTTU (Companhia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife). A Compesa ainda vai aproveitar a parada de Tapacurá para realizar manutenções preventivas nas unidades do sistema, como a Estação de Tratamento de Água (ETA) Castelo Branco, no Curado, e nas adutoras.Outra intervenção será para trocar uma válvula de grande porte localizada em uma das adutoras dos Grandes Anéis de Distribuição do Recife, na Avenida Abdias de Carvalho, em frente ao Sport Club do Recife, no sentido BR-232. Além da equipe técnica, serão mobilizados para o local diversos equipamentos de grande porte, que farão a retirada da válvula antiga e a colocação do novo equipamento. Também haverá interdição parcial do trânsito no local, com o isolamento de uma das faixas da avenida, numa extensão de 20 metros, e sob a orientação da CTTU.