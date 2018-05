Serviço afeta abastecimento para bairros da Zona Norte

Bairros da Zona Norte do Recife ficarão com o abastecimento de água suspenso por 24 horas, a partir das 8h desta terça-feira (08) até às 8h da quarta-feira (09), para que seja realizada uma manutenção no Sistema Alto do Céu. A parada do Sistema Alto do Céu vai afetar a distribuição de água para aproximadamente 182,1 mil pessoas.





A Compesa vai aproveitar a paralisação do sistema para realizar também manutenção elétrica preventiva na ETA Alto Céu, além de serviços hidráulicos. "Essa manutenção é muito importante para garantir a segurança operacional do sistema e evitar danos de natureza elétrica na unidade de tratamento, que podem vir a comprometer o abastecimento das áreas atendidas por esse sistema durante um período maior", explica a gerente de Unidade de Negócios da Compesa, Isabelle Souto.

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) programou serviços de poda das árvores que estão tocando a rede de distribuição de 13,8 kV (kilovoltagem) situada na área da Estação de Tratamento de Água (ETA) Alto do Céu, com objetivo de eliminar riscos de curto-circuito. Para executar a intervenção, será preciso desligar a energia elétrica dessa unidade e, consequentemente, a operação do sistema.No período, haverá falta de água nos bairros de Água Fria, Alto José Bonifácio, Alto Santa Teresinha, Arruda, Beberibe, Bomba do Hemetério, Cajueiro, Campina do Barreto, Campo Grande, Dois Unidos, Encruzilhada, Fundão, Hipódromo, Linha do Tiro, Mangabeira, Ponto de Parada, Porto da Madeira e Torreão.