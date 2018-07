Mansão de Sérgio Cabral será leiloada em setembro

A mansão do ex-governador do Rio Sérgio Cabral em Mangaratiba, no Sul Fluminense, vai ser leiolada no dia 4 de setembro, 14h. A data foi escolhida após o político e a mulher, a advogada Adriana Ancelmo, decidirem colocar à disposição da Justiça todos os seus bens. O lance inicial do imóvel será de R$ 8 milhões, valor em que a propriedade foi avaliada. Espalhados por seus 462 metros quadrados, a mansão possui duas piscinas, sauna e churrasqueira.Também serão leiloados outros bens do casal, entre eles uma lancha de R$ 4 milhões, três automóveis, uma moto aquática e um barco. Caso esses bens não sejam arrematados, outro leilão já foi agendado para o dia 13 de setembro.A venda do imóvel e dos demais itens de Sérgio Cabral e Adriana Ancelmo, ambos condenados pela Justiça, foi determinada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, em 2017, mas estava suspensa pelo Tribunal Regional Federal, da 2ª Região (Rio de Janeiro e Espírito Santo).