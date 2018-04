Manifestantes picham prédios da Justiça Federal

Um dos prédios, onde fica o Centro Cultural da Justiça Federal, é tombado pelo Iphan e foi construído em 1909

Dois prédios da Justiça Federal, no Rio de Janeiro, foram pichados nesta sexta-feira (6), após ato de manifestantes contrários à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos edifícios atacados, o Centro Cultural da Justiça Federal (CCJF) é tombado pelo Iphan e foi construído em 1909.



O outro edifício pichado reúne Varas Federais Cíveis e setores administrativos da Justiça Federal no Rio. Os prédios atacados ficam localizados na Cinelândia, local onde os manifestantes encerraram o ato.