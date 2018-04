Manifestantes fazem ato contra Lula na zona sul do Recife

Um protesto reuniu manifestantes favoráveis à prisão de Luiz Inácio Lula da Silva na zona sul do Recife, na noite desta terça-feira (3), véspera do início do julgamento do mérito do habeas corpus preventivo impetrado pela defesa do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF) - marcado para 14h desta quarta-feira (4). Com o slogan "Ou você vai, ou ele volta!", o ato organizado pelo movimento Vem Pra Rua interditou as quatro faixas da avenida Boa Viagem.



Cantando o hino nacional e usando as cores da bandeiras do Brasil, os manifestantes marcharam da altura da padaria Boa Viagem até o segundo jardim. De acordo com a organização do ato, cerca de 8 mil pessoas participaram da manifestação, que teve início por volta das 18h e foi encerrada às 21h. A Polícia Militar de Pernambuco não divulga estimativa de participantes de protestos.