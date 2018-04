Manifestantes convocam novo ato por Marielle Franco

Internautas convidam participantes a acenderem uma vela, às 19h desta segunda, durante dois minutos, de onde a pessoa estiver

Uma nova manifestação será realizada para marcar os 20 dias do assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, cobrando respostas para o ocorrido, na noite desta segunda (02). "Luzes para Marielle e Anderson" contará com participantes em dez estados e em quatro países (EUA, Equador, Itália e Peru).



O objetivo é que cada um acenda um ponto de luz, seja vela, isqueiro ou celular, às 19h, durante dois minutos. A ideia dos organizadores da manifestação é que as pessoas possam participar de onde estiverem, seja em grupo ou individualmente.



Só na Região Metropolitana do Rio, 14 pontos de luz coletivos foram confirmados. Para encontrá-los ou cadastrar um novo ponto, basta acessar o site www.mariellefranco.com.br/luzes.



Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros no dia 14 de março, no Estácio, após a vereador deixar um evento na Lapa. O crime vem sendo considerado político por autoridades. Neste domingo, uma publicação do jornal O Globo trouxe novos detalhes sobre a morte da vereadora. De acordo com as testemunhas, o carro conduzido pelos criminosos imprensou o veículo onde Marielle estava, fazendo o motorista Anderson quase subir a calçada. As testemunhas também afirmaram que viram um homem negro, sentado no banco de trás do carro dos assassinos, colocar o braço para fora e disparar com uma arma de cano alongado, aparentando ter um silenciador.



As testemunhas declararam, ainda, que foram mandadas embora da cena do crime por policiais militares.



Confira o mapa de luzes abaixo: