Manifestantes bloqueiam rodovias em Pernambuco

Atos são contra a prisão do ex-presidente Lula e contam com bloqueios montados nas BRs 101, 232 e 428

Manifestantes ligados ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) interditam, nesta sexta-feira (6), trechos de diversas rodovias em Pernambuco. Atos são em apoio ao ex-presidente Lula e contra a decisão do juiz Sérgio Moro, que determinou que o ex-presidente se apresente até as 17h desta sexta à Polícia Federal (PF), em Curitiba, para começar a cumprir pena.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram montados bloqueios nas BRs 101, 232 e 428. Em Escada, há cerca de 50 pessoas no entorno da BR-101, e 100 em Goiana. Em Goiana o ato começou às 8h40 e em Escada teve início às 7h20.



Há ainda manifestantes no quilômetro 34 da BR-232, no distrito de Bonança, em Moreno, e no quilômetro 95 da BR-428, em Santa Maria da Boa Vista. Em Santa Maria o ato começou às 6h50, já em Bonança às 9h. Segundo a PRF, o congestionamento já era de cerca de 5 quilômetros a partir do bloqueio em Bonança.