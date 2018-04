Centenas de manifestantes, incluindo integrantes de centrais sindicais e partidos políticos, participam de ato em solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Praça do Derby, na área central do Recife, desde o início da tarde desta sexta-feira (6). Com bandeiras, faixas e cartazes, o grupo se mostra contrário à decisão do juiz Sérgio Moro de determinar a prisão do petista para começar a cumprir pena, após o Supremo Tribunal Federal (STF) negar o habeas corpus no caso do triplex no Guarujá (SP).



A Polícia Militar de Pernambuco acompanha o ato, mas não divulga estimativa de público em protestos.



Segundo Carlos Veras, presidente da Central Única dos Trabalhadores em Pernambuco (CUT-PE), uma das organizadoras do ato, o objetivo é demonstrar apoio a Lula por meio desse tipo de mobilização. "O crime de Lula é estar na frente das pesquisas para a Presidência da República. Tiraram do governo a presidenta Dilma, que teve 54 milhões de votos, e agora querem humilhar e constranger o Lula porque ele está liderando todas as pesquisas", destacou.