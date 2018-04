Manifestantes favoráveis a Luiz Inácio Lula da Silva promovem uma vigília no Centro do Recife nesta quarta-feira (4), durante o julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O grupo, com centenas de pessoas, se concentra no estacionamento da Câmara Municipal do Recife, no bairro da Boa Vista, área central da capital pernambucana. No local, foi montado um telão, de onde os presentes acompanham a sessão realizada em Brasília.



Militantes e políticos acompanham a decisão do STF. Entre eles, Carlos Veras (presidente da CUT), Bruno Ribeiro (presidente estadual do PT), vereadora Marília Arraes (PT), o ex-prefeito João Paulo (PT) e a deputada estadual Teresa Leitão (PT). Até mesmo o lutador de boxe Todo Duro marcou presença no local para deixar seu apoio ao ex-presidente petista.



A Polícia Militar não divulga estimativa de público em manifestações. Segundo a Central Única dos Trabalhadores em Pernambuco (CUT-PE), cerca de mil pessoas estão no local. Segundo os organizadores do ato, a vigília vai continuar até o fim do julgamento, quando serão decididos os rumos da manifestação.