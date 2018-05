Manifestações marcam os dois meses da morte de Marielle

Nesta segunda (14), diversos protestos pelo Rio marcaram os dois meses dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. As manifestações cobravam respostas para o crime, cometido no dia 14 de março, no Estácio, no Centro.Na parte da manhã, um ato organizado pela Anistia Internacional aconteceu em frente ao prédio da secretaria de Segurança Pública, na Central. A mãe e o pai da vereadora, Marinete e Francisco da Silva, participaram da ação. Marinete disse que espera que o mandante do crime não seja o vereador Marcello Siciliano, por ser "mais doloroso"."O meu coração de mãe pede para que não seja ninguém que a gente conheça, pede que não seja ele. Eu conheci aquele rapaz lá na Câmara, em algumas vezes em que eu fui. Espero que não seja. É mais doloroso. Se for, é uma traição", disse a mãe de Marielle.O vereador Marcello Siciliano foi envolvido no crime por uma testemunha mantida em sigilo, por segurança, junto com o ex-PM e miliciano Orlando Oliveira de Araújo. O parlamentar negou qualquer contato com grupos paramilitares do Rio. No entanto, o programa Fantástico revelou, no último domingo (13), conversas entre Siciliano e um homem participante de milícia.Através de nota, Marcello Siciliano voltou a negar envolvimento com grupo de milicianos que atua na zona oeste do Rio. O vereador disse que está à disposição da Delegacia de Homicídios para prestar quaisquer esclarecimentos. De acordo com a assessoria o parlamentar "confia no trabalho de todos os envolvidos para desvendar esse crime bárbaro, no qual, de forma covarde e absurda, um criminoso tenta envolver o seu nome".Outro protesto aconteceu nas escadarias da Câmara Municipal, na Cinelândia, na noite desta segunda (14). Uma bandeira foi estendida para que as pessoas que passaram pudessem escrever mensagens. A ideia é que o bandeirão circule por praças públicas do Estado futuramente.Manifestantes também levaram cartazes e gritaram palavras de ordem na Cinelândia. No bandeirão, um desenho representava Marielle, com frases como "não calarão a voz de uma mulher eleita" e "vidas negras importam".