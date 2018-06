Mané Garrincha sedia segunda edição da Campus Party Brasília

"A Campus Party foi um sucesso na primeira edição e já somos um sucesso nesta segunda. Vamos transformar Brasília em um polo de negócios fechados através da tecnologia", afirmou Tonico.



De acordo com o governador, Rodrigo Rollemberg (PSB), a intenção é de que esse ano o evento deixe um legado tãio grande como foi no ano passado.



"Foi na Campus Party do ano passado que o projeto da matrícula pela internet foi desenvolvido para a secretaria de Educação, através do sistema os pais conseguiram neste ano matricular seus filhos mais próximo de suas casas diminuindo os gastos com transporte escolar e reduzindo a evasão escolar", explicou Rollemberg.

Começou nesta quinta-feira (28) a programação da segunda edição da Campus Party Brasília. O evento que seguirá até domingo (1/07), irá reunir diversos palestrantes e campuseiros para debaterem o que há de novidade no mundo da tecnologia.Os participantes terão 24 horas de programação e uma internet de 20GB durante todo o evento. "Com o sucesso da última edição, não poderíamos deixar de investir em palestras, workshops e atividades que surpreendesse o brasiliense. Estamos trabalhando para que os participantes saiam do evento ricos em conteúdo e de contatos", explica Tonico Novaes, diretor-geral da Campus Party.A expectativa da produção é de reunir 7 mil pessoas durante todo o evento. De acordo com os organizadores, 3 mil campuseiros estarão acampados no Estádio Nacional Mané Garrincha para participar dos debates e palestras.