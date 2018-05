Mamãe no centro das atenções

Atividades para mamães

O Gato Mia – Café Divertido, espaço especializado no público infantil, promove, até amanhã, o projeto "Maternidade em Foco". A programação conta com oficinas, rodas de conversa e atividades especiais em comemoração ao Dia das Mães.



Paralelamente, acontece uma exposição reunindo trabalhos de seis fotógrafos com imagens retratando a maternidade e a família.



As inscrições são por ordem de chegada, com uma hora de antecedência ao evento. Confira a programação completa no site do Gato Mia.



Espaço Gato Mia

Até 12 de maio

Gratuito

www.gatomiacafe.com.br