'Mamaço' será realizado neste sábado para incentivar doação de leite materno

A campanha ocorre em todos os shoppings do grupo

A Ancar Ivanhoe, uma das maiores empresas de shopping centers do país, inicia o projeto nacional de sensibilização para a doação de leite humano com um grande ‘mamaço’ no Shopping Conjunto Nacional neste sábado (19), às 15h.



O evento ocorre em outros 13 centros comerciais do grupo, nas cinco regiões em que está presente, em parceria com a Fiocruz, também no mesmo horário. A meta é sensibilizar a população sobre o tema em todo o Brasil com a mobilização de milhares de pessoas em um grande ato de amamentação coletiva.



A iniciativa também dá início à campanha "Aqui Tem Vida", de arrecadação de frascos de vidro, que será realizado em 19 empreendimentos até o dia 28 de maio e busca suprir um dos maiores problemas dos bancos de leite humano: o armazenamento.



Para conscientizar o público, Conjunto Nacional ainda vai receber, no dia 19, uma roda de conversa sobre a importância da amamentação e realizar um workshop sobre mitos e verdades sobre alimentação durante a gravidez.