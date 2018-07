Malala visita projeto de grafite no Rio

Em visita ao Rio de Janeiro, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014, conheceu o projeto AfroGrafiteiras, desenvolvido pela Rede Nami, que aborda os direitos da mulher negra por meio do grafite.

Malala visitou a comunidade Tavares Bastos, no Catete, um dos locais onde o projeto é desenvolvido. Na ocasião, conheceu obras de mais 100 artistas que colorem muros no local. Convidada, ela deixou um registro próximo a uma imagem da vereadora Marielle Franco, símbolo da luta pelo direito das mulheres, assassinada em março desse ano. A ativista também recebeu de presente um quadro e foi homenageada com um grafite.

"Usamos o grafite como forma de educação. Esperamos que, através dele, as mulheres consigam entender os seus direitos", explica a grafiteira Panmela Castro, fundadora da Rede Nami. Ela defende a arte de rua como um instrumento para expressar inquietações e incentiva as mulheres a se aventurarem pelo grafite e promoverem mudança por meio dele. Panmela já coloriu paredes em diferentes cidades do mundo, como Berlim, Toronto e Joanesburgo.

Após a visita à comunidade, Malala assistiu à partida da semifinal da Copa do Mundo entre Croácia e Inglaterra em um quiosque de Copacabana, acompanhada de seu pai. A previsão é de que ela fique no Rio de Janeiro até sexta-feira (13). A paquistanesa comemora seu aniversário amanhã (12), quando completará 21 anos.

Malala fez na segunda-feira (9) uma palestra em São Paulo. O evento foi fechado para convidados da Fundação Itaú, que organizou a cerimônia em parceria com a Agência Tudo, ligada ao Grupo ABC. No dia seguinte, ela também anunciou apoio a três ativistas brasileiras que lutam pela educação.

Atentado

Malala recebeu Prêmio Nobel da Paz quando tinha apenas 17 anos, se tornando a pessoa mais jovem a alcançar o feito. Ela é conhecida por sua luta em defesa do acesso das mulheres à educação na região de sua terra natal, no nordeste do Paquistão. Com o incentivo de seu pai, que é professor, Malala começou a escrever para veículos ingleses aos 11 anos relatando o seu cotidiano. Com o aumento de sua popularidade, ela foi alvo de uma tentativa de homicídio realizada por talibãs em 2012. Após sobreviver ao atentado, a ativista se mudou para a Inglaterra, onde passou a liderar um movimento internacional pelo direito à educação.



