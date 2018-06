Mais uma semana de festa para celebrar os santos juninos

Começa nesta terça-feira (26), a terceira semana de atividades promovidas pela Secretaria de Cultura e Fundação de Cultura do Recife, para celebrar o ciclo junino 2018. Nos próximos cinco dias, vai ter programação toda noite, em diferentes locais da cidade, para promover e festejar as mais autênticas tradições culturais da cultura nordestina, em suas mais diversas matrizes.



O balancê começa na terça, no Compaz do Alto de Santa Terezinha, zona norte da cidade, com a programação do 16º Concurso de Quadrilhas Juninas Infantis. Ao todo, 10 grupos se apresentarão amanhã e quarta-feira (27), a partir das 18h45, na fase de eliminatórias do concurso.



A grande final será já na quinta (28), no Sítio Trindade, zona norte da capital, a partir das 18h45. Na sexta (29) e no sábado (30), são as 12 finalistas do 34º Concurso de Quadrilhas Juninas Adultas que se apresenta no Palhoção das Quadrilhas do Sítio Trindade.





Além das quadrilhas, o Sítio Trindade volta a celebrar o ciclo junino com mais 26 shows e apresentações de palco. Na quinta (28), a Sala de Reboco recebe, das 18h à meia-noite, seis atrações, como Zequinha dos 8 Baixos e o Trio Mexe Mexe.



Na sexta (29), outras seis atrações se apresentam na Sala de Reboco. No palco principal, quem comandará a festa é a Banda Fulô de Mandacaru, seguida de Grupo Em Canto e Poesia, Novinho da Paraíba e Salatiel Camarão. Sábado (30), a festa continua com Irah Caldeira, Fabiana Pimentinha, Adiel Luna e Daniel Bento no palco principal, além de Joquinha Gonzaga e Nilton do Baião, entre outros, na Sala de Reboco.



Pátio de São Pedro

Na semana em que os festejos juninos celebram o padroeiro dos pescadores, o pátio de São Pedro, no Centro, terá três dias de festa dedicados a seu patrono. Na quarta (27), o pátio recebe uma grande e tradicional celebração para Xangô, que corresponde a São João no sincretismo religioso do Nordeste. A Festa do Fogo, que começa às 19h, reverencia com cânticos e uma grande fogueira o orixá do Trovão e da Justiça. A programação é realizada pela Caminhada dos Terreiros de Pernambuco, com o apoio da Prefeitura do Recife.



Na quinta (28) e na sexta (29), outras 13 atrações sobem ao palco do Pátio. Na quinta, a partir das 17h, irão se apresentar o Cavalo Marinho Boi Pintado e o Festejo Junino, a Quadrilha Junina Mirim Fusão, o Coco de Roda Popular da Fortaleza no São João, a banda Fim de Feira, além de Novinho da Paraíba, Dino G. Braia, Santanna O Cantador e Rogério Rangel.



Encerrando os festejos juninos naquele entorno histórico, irão se apresentar, a partir das 19h da sexta-feira, Antúlio Madureira, Geraldinho Lins, Banda Bellas Marias, Almir Rouche e Lucinha Guerra.



Pescadores

Ainda para celebrar São Pedro, a sexta (29) será toda de festa no bairro de Brasília Teimosa, com a tradicional procissão realizada há 60 anos, pela Colônia de Pescadores Z1, além de shows. No arraial montado pela prefeitura irão se apresentar, entre 13h e uma da manhã, o Grupo de Bacamarteiros Rei do Cangaço, as Sereias Teimosas, a Bandinha Junina Som Brasil, o Coco de Mainha, Tony Martins, Baladeiros, Balé Deveras, Michelle Monteiro, Maestro Forró & Fole Assoprado, além de Geraldinho Lins.