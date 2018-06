Mais de 60% dos brasileiros deverão ir às compras no Dia dos Namorados

O consumidor brasileiro deverá desembolsar cerca de R$ 166 com os presentes

Um levantamento feito em todas as capitais do país pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) apontou que 62% dos brasileiros pretendem ir às compras para o Dia dos Namorados, celebrado no próximo dia 12 de junho. A expectativa é de que mais de 93,5 milhões de pessoas injetem até 15,6 bilhões na economia com as compras de presentes.



Mesmo com o crescimento, a pesquisa destacou que a recente greve dos caminhoneiros poderá ter um impacto nas vendas em algumas regiões. No Distrito Federal, por exemplo, o crescimento não deverá ser tão grande como era esperado.



"O abastecimento de muitas lojas da capital foi prejudicado durante o período e ainda não foi normalizado por completo, isso deverá ter algum impacto nas vendas", afirmou o presidente da CDL-DF, José Carlos Magalhães Pinto.



De acordo com a pesquisa, o consumidor brasileiro deve desembolsar, em média, R$ 166,87 com os presentes do Dia dos Namorados, sendo que esse valor aumenta para R$ 225,18 entre as pessoas das classes A e B. Já 25% dos entrevistados afirmaram que ainda não decidiram o valor que será gasto.