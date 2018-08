Mais de 40% dos pedestres mortos no DF consumiram álcool ou drogas

Considerando a análise preliminar, de janeiro a julho deste ano, 66 pedestres morreram em acidentes de trânsito

De acordo com um levantamento preliminar realizado pelo Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF), das 171 vítimas fatais em acidentes de trânsito registrados no Distrito Federal em 2018, pelo menos 67 (39%) haviam ingerido álcool ou droga. O estudo indica que 30 vítimas fatais haviam consumido álcool, 22 utilizaram drogas e 15 apresentaram resultado simultâneo para álcool e drogas.



Os dados são preliminares, mas apontam que das 45 vítimas com resultado positivo para álcool, 22 eram pedestres, nove condutores, oito motociclistas e seis passageiros. Quanto ao consumo de drogas, 37 mortos apresentaram resultado positivo, sendo 14 pedestres (37%), oito motociclistas, sete condutores e quatro ciclistas.



Considerando a análise preliminar, de janeiro a julho deste ano, 66 pedestres morreram em acidentes de trânsito, sendo que 28 (42,2%) consumiram álcool, drogas ou simultaneamente ambas as substâncias. Em relação aos ciclistas, o levantamento aponta 13 mortes em 2018, sendo que quatro (30%) deles tinham consumido drogas.



Apesar de não apontar a causa dos acidentes, o levantamento demonstra que o consumo de álcool ou drogas é fator de risco ao pedestre e ao ciclista. De acordo com o diretor geral do Detran-DF, Silvain Fonseca, os dados serão utilizados para subsidiar as ações do Órgão. "É importante que condutores, pedestres e ciclistas conheçam os riscos que o consumo de bebida alcoólica ou droga pode gerar a todos que utilizam as vias públicas", destaca Fonseca