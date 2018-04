Mais de 200 homens já participaram de ação contra violência doméstica

'Homem Sim Consciente Também' é promovido pela Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema

Mais de 200 homens já participaram do projeto "Homem Sim Consciente Também" promovido pela Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema. A ação busca conscientizar pessoas com histórico violento sobre como agir dentro da família e da sociedade.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o intuito da ação é "agir antes que aconteça algo pior". Para Ágnes Fortunato de Torre, psicóloga da DDM, o projeto "implanta uma semente" na cabeça de cada um.



"O encontro é de fato para que eles possam mostrar fraquezas, sensibilidades e dar existência para o outro. Não adianta você culpabilizar uma pessoa sem que você conscientize e mostre caminhos alternativos. Muitos deles não têm essa percepção de que eles precisam de cuidados" diz.



São realizados seis encontros a cada 15 dias durante cerca de três meses e meio. A delegacia oferece uma abordagem multiprofissional para cerca de 15 participantes por temporada.



A equipe é formada por assistentes sociais, psicólogos e outras áreas que estejam vinculadas no combate à violência.



O programa dispensa o registro de um Boletim de Ocorrência ou um histórico de agressão. Por isso, qualquer homem pode participar.



O Brasil ocupa o quinto lugar entre países que mais matam mulheres no mundo. Só no Estado de São Paulo, foram registradas mais de 280 tentativas de feminicídios em 2017, segundo dados da SSP.