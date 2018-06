Mais de 1,4 mil escrituras são distribuídas em São Sebastião

O Governo do Distrito Federal entregou 1.455 escrituras definitivas para moradores de São Sebastião. A cerimônia de entrega ocorreu na manhã desta terça-feira (19), no estacionamento da Feira Permanente.Os documentos não tiveram custos para pessoas com renda de até três salários mínimos.

A entrega faz parte do processo de regularização fundiária no DF e do Lote Legal. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab) informa que outras 3.516 escrituras já foram entregues em São Sebastião. Hoje, contabiliza-se mais de 57 mil escrituras distribuídas pelo programa no DF, desde 2015.

Os moradores convocados que não puderam receber os documentos na cerimônia desta terça-feira, devem procurar a Administração Regional de São Sebastião a partir da próxima segunda-feira (25).