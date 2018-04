Mais de 130 tartarugas marinhas nascem em praia de Jaboatão

Ovos da espécie tartaruga-de-pente eclodiram na praia de Piedade

Cento e trinta e sete ovos de tartarugas marinhas da espécie tartaruga-de-pente eclodiram, nesta quinta-feira (5), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife (RMR). Os filhotes foram conduzidos ao mar por técnicos da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semag), que atuaram para garantir que a soltura dos animais acontecesse com segurança.



A área foi isolada, a fim de evitar que a ação de banhistas, eventualmente, pudesse interferir no trajeto. A previsão é de outros sete ninhos monitorados pelas equipes da prefeitura ecludam entre os meses de abril e maio na orla do município. Agressões contra animais ou ataque a ninhos é crime, sujeito ao pagamento de multa no valor de R$ 5 mil por ovo.



De acordo com o chefe de núcleo da Semag, Adriano Artoni, desde o início do ano, mais de dois mil filhotes de tartarugas nasceram nas praias de Piedade, Candeias e Barra de Jangada. Segundo ele, uma tartaruga pode colocar entre 120 e 200 ovos em cada ninho e o nascimento dos filhotes pode ocorrer em até 60 dias.



"Temos um cuidado e preocupação muito grande para que esses ninhos não sejam violados. No final do ano passado, aprimoramos esse monitoramento com a chegada de 60 placas móveis de sinalização, que servem, entre outras coisas, para indicar os pontos onde estão os ninhos monitorados", disse Adriano Artoni.