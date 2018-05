Mais de 1000 pessoas protestam na Esplanda dos Ministérios

Grupo levou panelas para a frente do Congresso e pede intervenção militar

Um grupo de mais de 1000 pessoas está concentrada na Esplanada dos Ministérios em protesto contra o governo federal e o aumento nos preços do combustível. Segundo a Secretária de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), o grupo desceu até o Congresso e agora se concentra em frente ao Ministério da Defesa.