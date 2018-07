Maioria dos PMs assassinados no Rio estava de folga nos dias dos crimes

Segundo atualização mais recente da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 59 policiais militares morreram no estado em 2018. Segundo a assessoria da corporação, a maioria deles, 37, estava de folga nos dias dos crimes, enquanto 15 estavam em serviço e sete eram reformados.

Em nota, a assessoria informou que os policiais recebem "treinamento e instruções para diminuição de policiais vítimas de ação violenta durante a folga". Ainda assim, o Comando da Polícia Militar diz ter reforçado "o policiamento nos corredores estruturais visando diminuir a incidência de crimes nos trajetos dos policiais militares de folga", completa a nota.

Ainda conforme a assessoria, no ano passado, foram 134 policiais assassinados e a situação foi a mesma. Do total, 80 foram assassinados durante a folga, enquanto 28 estavam em serviço e 26 eram reformados.

Para Lênin Pires, especialista em segurança pública da Universidade Federal Fluminense (UFF), a maior letalidade entre policiais de folga tem várias razões.



"Eles são muito mal remunerados, vivem em condições precárias do ponto de vista das condições laborais, submetidos a um regime disciplinar horroroso, que dificilmente lembra relações trabalhistas. Portanto, têm que buscar formas de complementar o salário em outras frentes até por uma questão de sobrevivência psíquica", explica.



Além disso, o especialista ressalta que quando o policial trabalha, ele está em grupo.



"Todo mundo está armado e com seus equipamentos, mas eles ficam muito mais vulneráveis quando estão de folga. Uma vez descoberta sua identidade, eles podem ser vitimados. No Rio de Janeiro, a identidade policial é estigmatizada de diferentes formas. Em relação aos criminosos, é uma relação de vida e morte. Muito dificilmente um criminoso que tem na sua ‘carreira’ um impulso homicida, irá deixar passar um policial quando identificado."



Pires afirma que, para o policial, a mesma lógica se aplica:



"A polícia, muitas vezes, parte de uma série de dinâmicas institucionais, que trabalha na perspectiva de execução desses sujeitos (...) O discurso que existe na instituição policial militar, nos círculos de praças, é que não adianta prender, porque a justiça solta", explica.

O especialista afirma que o treinamento dos policiais é eficiente para produzir este resultado.



"A letalidade policial apresenta números impressionantes. Enquanto morre em média 150 policiais por ano no Rio de Janeiro, você tem um número de mil, mil e pouco de pessoas que morrem por causa da intervenção policial. É uma dinâmica muito preocupante, considerando que a polícia tem que justamente proteger a vida das pessoas, promover formas de acesso à justiça", conclui.



Para o especialista, o treinamento dos nossos policiais militares é insuficiente e inadequado para a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária.

A dor da família

Ana Cristina Pereira Pedrozo, 36 anos, sentiu na pele a dor da perda. Seu marido, o sargento Anderson da Silva Santos, 41 anos, que trabalhava no 22º BPM (Maré), foi morto no início de janeiro. Ele foi o segundo da lista dos 59 policiais militares mortos neste ano. Ele tinha dois filhos, um de 18 e outro de 7 anos.

Seis meses depois do crime, equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), em ação integrada com a Polícia Civil de Minas Gerais, prenderam um suspeito de 22 anos, enquanto assistia o jogo do Brasil X México, em Belo Horizonte.

A morte ocorreu durante a folga de Santos, após uma briga de trânsito em Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo Cristina, seu marido teria se identificado como policial quando o motorista disse que ligaria para policia, após a colisão entre os dois carros.



O rapaz teria ficado nervoso com a informação e tentado em ir embora, mas Santos o impediu. Após ser agredido, o policial teria esboçado uma reação, mas o jovem teria desarmado o policial, disparado três tiros contra ele e fugido.



Santos havia completado 17 anos de polícia em dezembro do ano passado.



"Eu me sinto indignada por um policial que lutava sempre pela policia, amava a profissão. Ele costumava dizer que o batalhão era a vida e a casa dele. Chegamos ao meio do ano com mais de 50 policiais mortos e ninguém faz nada. O governo não faz nada. E vai ser assim, cada dia que passar vai ser mais um. Eu me sinto muito triste por ele amar tanto essa profissão que ninguém faz nada por eles quando morrem, nem pelos amigos que estão vivos", diz a viúva.



Apesar da indignação, Ana Cristina se diz agradecida pelo apoio dos colegas do marido.

"A PM me deu muito suporte. Major, subtenente, todos queriam saber como eu estava, me ofereceram psicólogo, mas eu disse que no momento não estava precisando. Entre os policiais, eles são muito receptivos, eles ajudam uns aos outros", conta.