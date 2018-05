Maio: mês da noiva do ano que vem

Faltam 11 meses

Façam a reserva do local onde decidiram realizar o casamento. Seja igreja, buffet, sítio, hotel ou outro.

Com data e lugar definidos, contratem a empresa que irá fotografar e filmar, além da música, que pode ser DJ, cantores/banda ou som eletrônico.



Faltam 10 meses

Escolham os padrinhos e façam os convites pessoalmente.

Também chegou o momento de decidirem tudo o que envolve a decoração. Se vocês não têm um organizador de casamentos, contratar, pelo menos, um decorador pode ser uma boa decisão, afinal será preciso pensar nas cores, flores e objetos de decoração, incluindo toalhas, guardanapos, capas de cadeiras etc.



Faltam 9 meses

A nove meses do grande dia, esse é o período mais estressante.

Com o estilo de cerimônia e festa definidos, escolham e contratem o serviço de buffet, lembrancinhas e presentes para convidados, se for o caso, entre outras ideias que desejam colocar em prática.

Esse também é um dos momentos mais importantes da organização de um casamento. É hora de escolher o vestido de noiva. Geralmente, a noiva já tem algo em mente e já fez pesquisas. Então, vá às compras agora e só volte com um vestido encomendado. Não esqueça também do sapato e arranjo de cabeça.

Se vocês optaram por produzir algum item artesanalmente, com a ajuda de amigos e familiares (isso é importante), hora de começar a produção.



Faltam 8 meses

Decidam tudo sobre a lua de mel e providenciem passagens, hospedagem, passeios etc.



Faltam 7 meses

Caso o buffet contratado não ofereça os docinhos e o bolo, vocês podem fazer o pedido faltando sete meses para o casamento. É um período confortável.

Aproveitem que esse mês é mais tranquilo, e repassem tudo. Vejam se não falta nada, façam planilhas com os contatos de todos os serviços, horário que devem chegar ao local, nome de responsáveis, quem irá recepcioná-los. Essa parte é burocrática, mas fundamental para que tudo dê certo.



Faltam 6 meses

É hora de definir como serão os convites, que devem ter coerência com o estilo do casamento que vocês estão organizando. Façam, também, a lista de presentes considerando o perfil financeiro dos convidados. Lojas virtuais que cuidam desse item é o mais indicado. Considerem, também, dividir cotas para a viagem de lua de mel ou de alguns itens de valor mais alto. Nada disso elimina a lista feita em uma loja física para quem não gosta de compras on-line.



Faltam 5 meses

Escolham as alianças e preparem-se para a entrega dos convites. Entregar em mãos ainda é o mais recomendável, mas casais jovens e descolados enviam pelos correios ou on-line. Ainda assim, para parentes e amigos de mais idade, é de boa educação entregar em mãos. Tracem as rotas, otimizando locais e caminhos, e sejam rápidos na entrega. Não é preciso demorar nas visitas, mesmo porque as pessoas entenderão a pressa de vocês.



Faltam 4 meses

Dediquem-se ao traje do noivo, dos pajens, daminhas e reúnam as madrinhas e padrinhos para definirem o traje deles.



Faltam 3 meses

Organizem o casamento civil. Entrem em contato com o cartório mais próximo, solicitem a lista dos documentos necessários, separem tudo para dar entrada na papelada e agendar a data.



Faltam 2 meses

Escolha o local onde fará o dia da noiva e os profissionais que irão fazer cabelo e maquiagem. Já faça reserva de data e horário. Mas não esqueça também de agendar testes.



Falta 1 mês

Faça a prova final do vestido e use os sapatos quando estiver em casa para que você fique bem adaptada e confortável com o calçado no grande dia.

Façam aquela conferência geral de tudo, arrumem a bagagem para a casa nova (se possível, levem tudo antes do casamento) e para a viagem de lua de mel.



Dia do sim

O grande dia chegou. Procurem ter uma boa noite de sono, alimentem-se de comida leve e não é dia para experimentar pratos novos ou comer algo que vocês não estão acostumados. Deixem para consumir bebidas alcoólicas apenas na hora da festa.



Tendências para quem vai casar em 2019

Invente e crie o que quiser para seu casamento, mas o vestido da noiva sempre será a estrela do dia. Todo mundo espera para ver o que a noiva vai levar para a passarela da cerimônia.

Talvez por isso, não seja tão fácil assim escolher o modelo. Estilistas já estão apresentando algumas tendências para 2019, como gola alta, capa e mangas, sem esquecer o estilo princesa, que nunca sai de moda. Inspire-se, sem abrir mão do seu sonho.



Mangas

A tendência de uma moda mais discreta e romântica já prenomina neste ano e promete continuar forte em 2019. Mangas copinho (cobrem apenas o ombro), ¾ (pouco abaixo do cotovelo) ou mangas longas deixam o vestido mais clássico.



Decote alto

Ele vem com tudo e pode ser em renda ou tule, para não abrir mão do decote coração, por exemplo. O decote alto é sinônimo de elegância.



Capa

Nem todas as noivas gostam, porque o vestido com capa dispensa o véu. Ainda assim, vem surpreendendo ateliês com o grande número de noivas que estão aderindo.



Princesa

O estilo que nunca sai da moda nem da cabeça de muitas noivas, pode seguir tendências com as mangas e decote alto.