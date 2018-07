Protesto aconteceu contra seguranças que impediram mulher de amamentar no local

Um grupo de mais de 20 mulheres se reuniram para amamentar seus filhos na manhã desta quinta-feira (12) no Terminal Vila Luzita, em Santo André. O ato, chamado de "mamaço", aconteceu em protesto contra os seguranças do local que dias antes impediram que uma mãe amamentasse seu filho.



A dona de casa Thaís Magalhães Santina esperava o ônibus em um banco do terminal quando foi amamentar o filho e os agentes públicos disseram que o ato era um atentado ao pudor.



A garantia do direito a amamentação está prevista em lei estadual, que assegura à criança o direito ao aleitamento materno "nos estabelecimentos de uso coletivo, públicos ou privados".



A Prefeitura de Santo André, informou, por meio de nota, que não há lei municipal ou orientação que imponha restrição à amamentação em locais públicos e que "já cobrou um posicionamento da empresa concessionária sobre o ocorrido no terminal".