Mãe tenta jogar a própria filha de viaduto da Rodoviária do Plano Piloto

21.05.2018 17:27

Criança tem 3 anos e foi resgatada pela Polícia Militar; mulher deverá ser autuada por tentativa de homicídio

Uma mulher, de 38 anos, foi presa nesta segunda-feira (21) ao tentar jogar a própria filha de um dos viadutos da Rodoviária do Plano Piloto, na região central de Brasília. A criança foi resgatada pela Polícia Militar e a mãe levada para delegacia.



De acordo com a PM, a mulher estava dentro de um ônibus que faz a linha Planaltina de Goiás—Brasília. Os passageiros do coletivo contaram aos militares que a mulher disse, durante a viagem, que poria fim à vida da filha.



Assim que ela desceu do ônibus, foi cercada pelos passageiros. Eles, no entanto, não conseguiram segurar a mulher, que correu com a criança.



Na sequência, os policiais foram acionados e encontraram a mulher já perto do parapeito do viaduto segurando a filha. Ela foi contida pelos militares e encaminhada para a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente (DPCA), para registro da ocorrência.



De acordo com a Polícia Civil, responsável pela investigação, a mulher deverá responder por tentativa de homicídio.