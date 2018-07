Mãe e filho morrem após serem baleados no centro de Brasília

*Matéria atualizada às 17h para incluir informações da ocorrência.





Mãe e filho morreram após serem baleados na Rodoviária do Entorno, no centro de Brasília, na tarde desta quarta-feira (4). Eles tinham 39 e 22 anos, respectivamente. De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma segunda filha, de 19 anos, está ferida e foi hospitalizada.Conforme a ocorrência, o crime ocorreu por volta das 15h. De acordo com a PMDF as vítimas trabalhavam com a venda de balas na região. A suspeita é de que houve desentendimento com outro vendedor, que teria efetuado os disparos. Testemunhas narraram o caso como uma execução. Um homem chegou até as vítimas e atirou diretamente contra elas.A polícia já identificou o suspeito, de 33 anos. O local segue isolado aguardando a perícia. O caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia, na Asa Norte.