Madrugada de chuvas deixa estragos pelo Distrito Federal

Somente nas primeiras horas desta segunda-feira choveu mais de 30% da chuva esperada em abril

A forte chuva que caiu no Distrito Federal na madrugada desta segunda-feira (16) deixou várias regiões da capital alagadas. O Corpo de Bombeiros registrou pelo menos 21 chamados relacionados ao temporal, sendo dez acidentes automobilísticos, seis quedas de árvores, dois riscos de desabamento e uma vítima arrastada pela enxurrada, além de duas residências alagadas.



Na Asa Sul, a água entrou em carros que estavam parados em um estacionamento público da 712 Sul. Na altura da 116 Sul, um acidente no Eixão deixou uma pessoa morta e quatro feridas.



Houve queda de muro no Jardim Botânico. O Hospital Regional de Planaltina e um centro de saúde no Gama foram alagados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), somente nesta madrugada choveu 50 milímetros – isso representa 38% da expectativa para o mês de abril.



Acidente

O acidente do Eixão Sul que resultou na morte de uma mulher e deixou quatro pessoas feridas resultou em um forte congestionamento na manhã desta segunda-feira para os brasilienses. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu próximo à entrada da via, na altura da 116 Sul, às 5h50.



O condutor do veículo teria perdido o controle durante uma ultrapassagem e colidiu com uma árvore. A vítima fatal estaria no banco de trás do veículo. Outras três mulheres e o motorista foram transportados ao Instituto Hospital de Base.