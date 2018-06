MACC exibe mostras de dois artistas até meados de julho

2116.0346

O Museu de Arte Contemporânea de Campinas (MACC) conta com duas exposições simultâneas: "Bicho de corpo mole, mas de pele boa", do artista valinhense Genivaldo Amorim, e "Passiflora Sapiens: vestes da Fragilidade", do paulistano Élcio Miazaki, ambas com curadoria de Fabio Cerqueira. A visitação segue até 15 de julho.Depois de terem ficado juntas pela primeira vez em 2016 no Museu de Arte Contemporânea de Jataí, em Goiás, onde os artistas notaram que os trabalhos tinham afinidades estéticas e conceituais que em vários pontos dialogavam entre si, esta é a terceira vez que as exposições ocorrem ao mesmo tempo em um espaço dedicado à arte. Na segunda ocasião, as mostras foram expostas em Belém do Pará. No MACC, as exposições terão o diferencial das anteriores por estarem, em espaços contíguos, separadas, porém conectadas.De terça a sábado, das 10h às 18h;quinta, das 10h às 21h; domingo, das 9h às 12hGratuito