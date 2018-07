Luiz Estevão é suspeito de ter doado casa para agente da Papuda

Leila Cury afirmou que o empresário é suspeito de ter doado um imóvel para um dos agentes penitenciários em troca de privilégios. O caso terminou com o indiciamento dele por corrupção passiva.

De acordo com a magistrada, ela tomou conhecimento da suposta doação, ainda em 2016, por uma denúncia anônima. "Naquela época, havia indícios de que Luiz Estevão teria, inclusive, doado um imóvel para um dos agentes ali lotados em troca de recebimento de privilégios", afirmou Cury.Após a denúncia, a juíza determinou vistoria na cela dele, onde foram encontrados "diversos itens proibidos, tais como cafeteira, cápsulas de café, chocolate, massa importada, dentre outros". A punição para Estevão, que atualmente é presidente do PRTB no Distrito Federal, foi dez dias de isolamento.