Lojistas estimam alta de 15% nas vendas de televisores em São Bernardo

"Acreditamos que nesta Copa as pessoas vão se reunir bastante entre família e amigos para assistir os jogos, por isso, itens para churrasco, por exemplo, devem ser bastante procurados e vão motivar as vendas", afirmou Moura.



O número de consumidores nas ruas também deve ser maior nos próximos dias. A associação estima alta de 20% no público médio de 100 mil pessoas que já transitam pelas rua Marechal Deodoro, principal centro de compras da cidade.



Apesar do cenário indicar para um aumento nas vendas, o montante arrecadado não deverá ser maior do que o obtido na Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil, quando havia maior motivação para o consumo.



Estímulo de vendas



O comércio de itens da Copa neste ano demorou para entrar nas prateleiras. Uma das justificativas é a crise econômica.



Entre as recomendações para o estímulo às vendas está a realização de promoções, principalmente de itens que ficaram acumulados na edição passada e criação de ações relevantes para o público-alvo.



"Esperamos um aumento maior nas vendas após o primeiro jogo do Brasil, no domingo (17). Se a seleção tiver resultado positivo, deverá acontecer um grande aumento", afirmou Valter Moura.

