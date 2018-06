Lojas do Centro do Recife têm horário especial para junho

As lojas do Centro do Recife vão funcionar em horários especiais para para atender demanda de vendas no período da Copa do Mundo, São João e Dia dos Namorados. Os estabelecimentos vão abrir, excepcionalmente, neste domingo (10). De acordo com comunicado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), as lojas vão funcionar das 9h às 17h.

ntre as épocas do ano de maior representatividade para o comércio, o mês de junho aparece em segundo lugar. O Dia dos Namorados e os festejos de São João e São Pedro são determinantes para alavancar as vendas nesse período.





Segundo a CDL Recife, eNo outro domingo (17), ocorre a partida de estreia do Brasil no Mundial, contra a Rússia. Nesse caso, não