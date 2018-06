Liquida Grande Recife oferece descontos de até 70%

Cinco mil pontos de vendas participam da campanha que começa nesta sexta (29) e vai até o dia 7 de julho

A 8ª edição do Liquida Grande Recife começa nesta sexta (29) e vai até o dia 7 de julho, promovendo descontos de até 70% e preços imperdíveis em diversos pontos de venda espalhados pelo Recife e Região Metropolitana. Promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife, a previsão é de que, durante os nove dias de promoção, o evento movimente cerca de R$ 300 milhões e gere um aumento médio de 20% nas vendas do período.



Nesta edição, a maior campanha de varejo do Estado, conta com a participação de mais de 5.000 mil pontos de vendas, espalhados por nove shoppings da Capital e RMR (Recife, Plaza, Tacaruna, Boa Vista, RioMar, Guararapes, Paulista North Way, Costa Dourada e Patteo Olinda), além do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) e mercados públicos dos bairros da Boa Vista, Encruzilhada, Cordeiro, Madalena, Afogados, Casa Amarela e São José, incluindo também o comércio de rua, do centro, bairros periféricos e outras cidades da RMR, como Paulista.



Seguindo a tradição dos anos anteriores, com sorteios de prêmios e descontos imperdíveis, nos dias de liquidação, o consumidor poderá concorrer a prêmios por meio de cupons obtidos a cada R$ 50 em compras por qualquer meio de pagamento. Utilizando cartões da bandeira Mastercard, os cupons são duplicados e pagando com Mastercard na maquininha Rede, são cupons em triplo.



Este ano, serão sorteados 1 Toyota Etios Sedã 0 Km, 5 caminhões de prêmios e 5 televisões de 49". As notas poderão ser cadastradas através do WebAPP do Liquida Grande Recife no site www.liquidagranderecife.com.br ou nos pontos de trocas localizados no Pátio do Livramento, no bairro de São José e Ceasa, no bairro do Curado. Através do site também é possível acessar o regulamento e outras informações sobre a campanha.



As lojas participantes da promoção estarão identificadas com bandeirolas e cartazes para mostrar aos consumidores que aquele estabelecimento faz parte desta grande liquidação.