Linha 1 do VLT terá veículos extras durante o Mundial

Objetivo é ajudar os torcedores a comparecer às transmissões e shows no Boulevard Olímpico

Quem mora no Rio de Janeiro terá mais facilidade para acompanhar os eventos no Boulevard Olímpico durante a Copa do Mundo. O VLT Carioca vai oferecer viagens extras na linha 1.

O trecho que vai da região da Rodoviária Novo Rio ao Aeroporto Santos Dumont terá intervalos reduzidos nos momentos de chegada e dispersão dos torcedores que forem prestigiar os jogos e shows que acontecerão na Praça Mauá, atendida pelo VLT na Parada dos Museus.

Quem vem da Praça XV ou da Central do Brasil pode embarcar na linha 2, descer na parada Colombo e fazer baldeação para a linha 1 na parada Sete de Setembro. De metrô, é só descer na Cinelândia ou Carioca e fazer a conexão com o VLT.

A passagem custa R$ 3,80 e pode ser paga dentro dos veículos, com cartão individual (não é possível pagar para mais de uma pessoa com o mesmo cartão). O ideal é que o usuário compre ou recarregue o cartão com antecedência para evitar filas. Todos os cartões RioCard são aceitos (inclusive bilhete único).

Todas as paradas do VLT contam com terminais de autoatendimento nos quais é possível comprar ou recarregar o cartão de passagem com dinheiro ou cartão de débito. As máquinas não dão troco.