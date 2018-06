Liminar suspende proibição do uso de refeitório por policiais civis em escolta hospitalar

A decisão do magistrado foi publicada na última quarta-feira (27)

O juiz Marcelo Henrique Silveira de Almeida, da 2ª Vara da Fazenda Pública do DF, concedeu liminar ao Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) e suspendeu Portaria da Secretaria de Saúde do DF, que proibia os policiais civis do DF em escolta hospitalar de realizarem as refeições no refeitório dos hospitais e demais unidades de saúde da rede pública.



Publicada no início de junho, a Portaria da Secretaria da Saúde, no item contestado pelo sindicato, informava que as refeições dos servidores que trabalham nas "escoltas pacientes internados em regime carcerário e do sistema socioeducativo" deveriam ser "servidas à beira do leito". "As escoltas não poderão realizar suas refeições em refeitório", determina o texto.



No pedido de liminar, o Sinpol-DF argumentou que a norma da Secretaria de Saúde é irregular porque tenta disciplinar uma atividade dos policiais civis já regulamentada no âmbito da Polícia Civil do DF (PCDF) por meio da Instrução Normativa nº 26/98, da Norma de Serviço DPC nº 03/2003 e da Ordem de Serviço nº 09/2009.



Além disso, a entidade considera que a portaria ofende não só a dignidade do servidor, mas outros princípios constitucionais ao proibir a utilização dos refeitórios. O sindicato destacou, ainda, que não há comprometimento para a segurança, a eventual saída de um dos agentes para realizar suas refeições de forma adequada.



"O ato normativo infralegal ultrapassou seus limites constitucionais e legais ao determinar a proibição de que determinada categoria utilizasse certo espaço físico dos hospitais e casas de saúde", pontuou o juiz na decisão.



Embora reconheça que, neste caso, a Administração Pública possa regulamentar os serviços, estabelecendo regras e procedimentos com a finalidade de estabelecer o bom uso da coisa pública, o magistrado afirma que "Não é dado ao titular da pasta proibir que uma determinada categoria de servidores utilize o local próprio para refeições, o refeitório, pelo simples fato de os alimentos estarem sendo fornecidos pelo Estado. Ou pelo simples fato de tais servidores estarem atuando dentro dos hospitais".



Para o juiz, cabe ao servidor examinar a conveniência de se alimentar no refeitório ou junto à maca. Em caso de descumprimento da liminar, o GDF pode ser multado.