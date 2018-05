Liminar exige retorno de van escolar adaptada

"Defiro a tutela de urgência para determinar que o Município de Campinas adote, em até 15 (quinze) dias, as medidas necessárias para a contratação emergencial (até conclusão do certame licitatório correspondente), para o fim de prestar serviço de transporte escolar adaptado, acompanhado de monitor, que atenda as regras de trânsito e de acessibilidade vigentes, para o contraturno escolar de crianças e adolescentes com deficiência, da rede municipal, que não se enquadrem no PAI - Programa de Acessibilidade Inclusiva", diz o texto da decisão assinada no dia 9 de maio.



A Prefeitura de Campinas informou, por meio de nota, que ainda não foi notificada da liminar e que um processo para a contratação da empresa que prestará o serviço de já está em tramitação. "A Prefeitura de Campinas não foi notificada da liminar. E reforça que já vinha concentrando esforços para atender aos alunos. Um processo para a contratação da empresa que vai fazer o transporte adaptado está em tramitação", diz a nota.



Denúncia

A liminar é resultado de uma denúncia feita pela vereadora Mariana Conti (PSOL) em julho de 2017, quando o serviço foi interrompido pela prefeitura. De acordo com a parlamentar, a Prefeitura de Campinas descumpriu um acordo firmado em dezembro do ano passado que garantia o restabelecimento do serviço no contraturno escolar no início do ano letivo de 2018. Mariana Conti alegou violação de direitos e danos às crianças e às famílias, especialmente à mães, no segundo semestre de 2017.

