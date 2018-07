Licitações e exonerações do GDF passarão por analise jurídica

Medida visa evitar punições da Justiça Eleitoral; regra irá valer até o último dia do mandato do governador Rollemberg

A partir de agora, toda licitação, contratação, nomeação ou exoneração no governo do Distrito Federal deverá passar por análise jurídica para verificar se a medida esbarra na Lei Eleitoral. A regra foi informada a todos os secretários do governo e chefes de estatais em uma circular distribuída em reunião nesta segunda-feira (30).



Segundo a orientação do governo, os gestores terão de observar as regras até o fim do ano – último dia de mandato. A medida também deverá ser adotada nas regiões administrativas.



Os processos deverão ser encaminhados para a consultoria jurídica ligada ao governador e também ao Ministério Público Eleitoral e à Justiça Eleitoral. Só depois da resposta formal é que a medida poderá ser tomada ou não.



De acordo com a circular, a medida visa evitar punições da Justiça Eleitoral já que o atual governador é candidato à reeleição.