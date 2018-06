Letreiro 'Eu amo Brasília' da Torre de TV ganha cores da bandeira LGBT

O desfile se iniciará às 15 horas, em frente ao Congresso Nacional, e seguirá em direção à Torre de TV, onde se concentrará em frente ao letreiro.







Letreiro

O ponto turístico foi inaugurado em 2014, na véspera de Copa do Mundo de Futebol no Brasil, a estrutura tem 2,80 metros de altura e 23,4 metros de comprimento. A ação é uma iniciativa das secretarias do Esporte, Turismo e Lazer e de Cultura.



O letreiro "Eu Amo Brasília" da Torre de TV, em Brasília, recebeu as cores do arco-íris para celebrar o Dia Internacional da Visibilidade LGBTQI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Transgêneros, Queers e Intersexuais. A data é celebrada nesta quinta-feira (28) e tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia.Neste domingo (1), a capital federal irá receber a 21ª edição da Parada do Orgulho LGBTQI do Distrito Federal